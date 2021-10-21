Лондон, 21 октября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 49 139 человек в Великобритании. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Случаев летального исхода среди заболевших COVID-19 зафиксировано 179. Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 8 589 737 случаев заражения коронавирусом, умер от последствий заболевания COVID-19 139 031 человек.

Представители минздрава Британии предупредили о грядущей очень тяжёлой зиме и росте заболеваемости в случае, если не будут приняты жёсткие меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Великобритании стал распространяться новый вариант коронавирусного штамма «дельта».