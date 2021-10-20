Абуджа, 21 октября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек были похищены боевиками на шоссе на западе Нигерии, 21 октября передает телеканал Channels Television.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Инцидент произошел в штате Нигер. Боевики открыли стрельбу и остановили автобус, а также два автомобиля. Под угрозой расправы они вывели людей из транспортных средств и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в штате Замфара на северо-западе Нигерии были похищены более 100 учеников и несколько преподавателей школы.