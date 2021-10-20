Вашингтон, 21 октября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Применение дополнительных (бустерных) доз вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных компаниями Moderna и Johnson & Johnson (J&J), одобрено для ряда групп населения США Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Об этом 20 октября фармрегулятор сообщил на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Новую прививку препаратом Moderna можно делать минимум через полгода после полной вакцинации лицам в возрасте 65 лет и старше, а также пациентам с угрозой тяжелого течения COVID-19, людям, которые по роду своей деятельности сталкиваются с высоким риском заражения коронавирусом.

Вакцину Johnson & Johnson можно вводить в качестве дополнительной не ранее чем через два месяца после полной иммунизации. Разрешение касается всех жителей США с 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября FDA разрешило американским гражданам ревакцинацию от COVID-19 препаратом производителя, который отличается от тех, что были введены в случае двух первых прививок.