Копенгаген, 21 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции был введен на территории всех европейских стран, 20 октября сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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По словам директора подразделения Ханса Клюге, для борьбы с пандемией государства должны работать как одна команда.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что с начала 2021 года ЕС экспортировал более 1 млрд доз вакцины от COVID-19.