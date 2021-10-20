Берн, 21 октября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что примет решение о возможном включении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в реестр средств для экстренного применения после проведения «завершающей инспекции» в России. Об этом говорится в распространённом 20 октября заявлении ВОЗ.

Ako.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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В документе отмечается, что процесс по российской вакцине «возобновился», и что в организации ждут дополнительной информации и проведения «завершающей инспекции». Дату ВОЗ назовёт также после выполнения этих процедур.

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что процедура одобрения «Спутник V» в ВОЗ «продолжается и вступает в завершающую стадию». «Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — отметили в фонде.