Москва, 20 октября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Системообразующие предприятия и продовольственный ретейл должны продолжить работу в нерабочие дни, объявленные в России из-за осложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщил 20 октября глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Мантуров подчеркнул, что для граждан должна быть обеспечена возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни на период 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.