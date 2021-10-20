Кишинёв, , 23:28 — REGNUM Недовольство Евросоюза экс-президентом Молдавии Игорем Додоном из-за того, что он не присоединился к санкциям против России в прошлом году, будет скомпенсировано за счёт политики новых властей республики, которые очень уступчивы к требованиям Брюсселя.

Игорь Додон. Москва Dodon.md

Об этом Додон написал 20 октября в своём телеграм-канале, комментируя отчёт Европейской комиссии о реализации Кишинёвом Соглашения об ассоциации с ЕС. В этом отчёте сказано: «Молдова в значительной мере не присоединялась к декларациям и решениям ЕС, касающимся РФ, Китая (Гонконг) и Беларуси».

Отмечается, что если в 2019 году молдавские власти поддержали 80% решений и заявлений ЕС, в том числе — верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и решения Совета по ограничительным мерам ЕС, то в 2020 г. процент соответствия упал до 68%.

«Брюссель критикует Молдову за то, что во время моего мандата в 2020 году мы не присоединялись к санкциям против России», — комментирует Додон.

Додон «Не сомневаюсь, что нынешняя власть отреагирует на недовольство партнёров и устранит по их требованию все «недочёты».

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