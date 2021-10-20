Рим, 20 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Кампания вакцинации от коронавируса проходит в Италии лучше, чем в других странах ЕС, заявил в среду, 20 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Первую прививку сделали 86% граждан старше 12 лет (раньше делать прививки запрещено), завершили вакцинацию — 81% граждан старше указанного возраста.

Драги поблагодарил всех привившихся граждан «за их выбор».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.