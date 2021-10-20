Рим, 20 октября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Властям регионов Италии следует сделать все возможное, чтобы экспресс-тесты на коронавирус проводились в аптеках и за пределами и за пределами рабочего времени этих организаций, и в выходные дни, с такой рекомендацией выступил в среду, 20 октября, комиссар правительства страны по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

После введения новых правил (обязательного предъявления COVID-сертификата для доступа на рабочие места) очереди на прохождение тестов на коронавирус в Италии значительно увеличились.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.