Рим, 20 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Конституционный суд Италии в среду, 20 октября, признал обязательную вакцинацию медиков от коронавируса законной.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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С жалобой на действия правительства в суд ранее обратилась группа врачей, считающих обязательность вакцинации нарушением своих прав.

Медики призваны руководствоваться «принципом солидарности» к собственным согражданам, отметили судьи.

По данным на20 октября, в Италии умерли131 688человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на33(днем ранее — на 70). Число подтвержденных носителей выросло на3702(днем ранее — на2697). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 725 887 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены73 688человек(на878 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали44 086 373человека, что составляет73,2% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.