Лондон, 20 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки зафиксировали почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 20 октября газета The Independent со ссылкой на минздрав страны.

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При этом отмечено, что число заражений растёт, хотя ежедневная смертность и снижается.

«Число ежедневных смертей от коронавируса движется на убыль, а растущее число новых заражений вызывает беспокойство», — цитирует The Independent высокопоставленного чиновника из ведомства здравоохранения страны.

При этом британский минздрав призвал к ужесточению ограничительных мер в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года правительство Британии заявило о вакцинации от коронавируса 78% взрослого населения страны.