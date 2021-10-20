Анкара, 20 октября 2021, 22:52 — REGNUM Четверо граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана арестованы в Турции по обвинению в шпионской деятельности, сообщает 20 октября турецкая газета Hurriyet.
По утверждению издания, всех шестерых обвиняют не только в военном и политическом шпионаже, но и в подготовке покушений на «чеченских оппозиционеров».
При этом указано, что арестованы российские граждане Асланбек Абдулмуслимов, Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов и Беслан Расаев.
Официальных заявлений по этому поводу пока не публиковалось.
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