Анкара, 20 октября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Четверо граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана арестованы в Турции по обвинению в шпионской деятельности, сообщает 20 октября турецкая газета Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По утверждению издания, всех шестерых обвиняют не только в военном и политическом шпионаже, но и в подготовке покушений на «чеченских оппозиционеров».

При этом указано, что арестованы российские граждане Асланбек Абдулмуслимов, Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов и Беслан Расаев.

Официальных заявлений по этому поводу пока не публиковалось.