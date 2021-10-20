Белград, 20 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. В Сербии 20 октября было зарегистрировано более 7700 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 за последние сутки умерло 58 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ректор Университета в Белграде Владан Джокич озвучил данные Студенческой поликлиники, в соответствии с которыми все больше студентов болеет COVID-19. При этом 75% учащихся не привито от коронавируса, отметил Джокич.

В Хорватии за последние сутки зарегистрировано почти 3200 новых случаев заражения. Доля положительных тестов составляет 30% от общего количества обследованных, передает телеканал РТС. В Словении зарегистрировано 2145 новых случаев.

Напомним, что в Словении ранее были введены ковид-паспорта, что вызвало волну протестов среди населения. Сербия готовится ввести ковид-паспорта в ближайшее время.