Москва, 20 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие месяцы. Об этом заявил 20 октября глава фонда Кирилл Дмитриев.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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"Мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как сообщается в официальном телеграм-канале «Спутник V», ВОЗ сегодня подтвердила, что процесс преквалификации вакцины «идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию».

Сообщается, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы провести все необходимые проверки и оформить документы, необходимые для одобрения препарата.

Напомним, «Спутник V» на сегодняшний день зарегистрирован для применения в 70 странах с общим населением порядка четырёх миллиарда человек и занимает второе место в мире среди вакцин от COVID-19 по количеству одобрений, выданных государственными регуляторами.