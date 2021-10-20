Скопье, 20 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Северной Македонии 20 октября в результате исследования 3491 образца выявили 487 новых носителей коронавируса. 1487 пациентов в стране выздоровели. За прошедший день в стране умерли 20 пациентов с COVID-19.

Ali Eminov Национальный стадион имени Филиппа II. Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 198 156 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 459 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6998. Число активных случаев заражения составляет 5699.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.