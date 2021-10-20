Бухарест, 20 октября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. США будут продолжать противодействие попыткам России занять доминирующую роль в Черноморском регионе, заявил 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Румынии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По итогам своих переговоров с министром обороны Румынии Николае Чьюкэ Остин заявил, что Россия дестабилизирует Чёрное море и хочет помешать «единству, свободе и миру Европы».

«Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы», — заявил Остин.

«Я полагаю, наши позиции в регионе продолжают существенно угрожать России и позволяют силам НАТО действовать более эффективно, если сдерживание потерпит неудачу», — добавил шеф Пентагона.

При этом Остин отметил, что в Румынии сейчас находятся около тысячи военных США, что достаточно для эффективного противостояния России.