Рим, 20 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В правительстве Италии пока не достигнут компромисс по вопросу о новой версии пенсионной реформы, сообщил журналистам в среду, 20 октября, министр труда Андреа Орландо.

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«Что я вам могу сказать точно, так это то, что возвращения к пенсионному возрасту в 67 лет не будет», — сказал министр.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).