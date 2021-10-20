Москва, 20 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Роспотребнадзор за неделю выявил нарушения мер профилактики коронавируса на 12 объектах с массовым скоплением людей в Москве. Об этом сообщает 20 октября пресс-служба столичного управления ведомства.

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«В период с 11 по 17 октября специалистами обследовано 33 объекта, в том числе концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы, из них на 12 объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей было возбуждено 15 административных дел, материалы проверок были направлены в суды.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации ведомство усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса на предприятиях Москвы.