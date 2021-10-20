Москва, 20 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим войсками всех военных округов вооруженных сил РФ оказать помощь российским регионам в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает 20 октября пресс-служба военного ведомства России.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

В частности, речь идёт о выделении гражданским медицинским учреждениям сжиженного кислорода.

Уточняется, что это предпринято по указанию президента России Владимира Путина «в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией».

«Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода», — указано в сообщении Минобороны России.

Это одна из комплекса мер, принятых властями России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По утверждению замглавы правительства Татьяны Голиковой, в 27 регионах РФ свыше 90% коек в больницах занято пациентами с диагнозом «коронавирус».