Москва, 20 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова объяснила, чем грозят дополнительные выходные дни в ноябре малому и среднему российскому бизнесу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мне кажется, весь бизнес трясет, когда они слышат о дополнительных выходных днях, как минимум, мелкий и средний бизнес — точно. В крупном бизнесе свои особенности, безусловно, например, вывод тех же 30% на «удаленку» — это проблема, и организация работы зачастую бывает проблемой, потому что не все возможно сделать, находясь на «удаленке», но они пытаются как-то с этим жить, а у мелкого и среднего бизнеса всё связано с наличием людей в тех же торговых центрах, допустим, в парикмахерских или в ресторанах», — отметила эксперт.

По её словам, на сегодняшний день рост восстановительной экономики в России сильно уменьшился, и, в общем, сейчас мы находимся в периоде стагнации, а это уже огромное количество проблем. «Дальше нужно опять находить какие-то ресурсы для того, чтобы платить людям зарплаты, деньги — для развития своих предприятий, а как выплачиваются субсидии малому и среднему бизнесу, мы уже давно знаем и иллюзий на этот счет не питаем», — пояснила Оганова.

«Да, люди заболевают и поэтому социальные цепочки нужно разомкнуть, но я думаю, что эти ограничения, как снежный ком, накапливают разрушительную силу. Один из верных признаков грядущего экономического кризиса — это обнищание населения. Россияне уже на сегодняшний день накопили много долгов, и отсутствие возможности у людей гасить кредиты, и, как следствие, тот же ипотечный кризис — это все то, что нас ожидает впереди», — добавила она.

Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Сегодня, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.