Женева, Швейцария, 20 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 457 013 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8093 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 20 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 241 411 380 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 912 112 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 325 857 выявленных инфицированных и 5201 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.