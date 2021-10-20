Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Потребление кислорода в больницах Нижегородской области, в которые госпитализируют больных коронавирусом, продолжает расти. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 20 октября.

Пациент на ИВЛ

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Уже сейчас ковидные госпитали используют около 50,5 тонны кислорода ежесуточно.

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Между тем в нижегородском минздраве отмечают, что несмотря на постоянно увеличивающуюся потребность, дефицита кислорода в медицинских учреждениях региона пока не наблюдается.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано 728 новых случаев заражения коронавирусом, а также 40 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19».

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