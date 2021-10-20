Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом министерство образования Нижегородской области не планирует продлевать школьные каникулы. Об этом сообщили в региональном образовательном ведомстве сегодня, 20 октября.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

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В минобразования отмечают, что решение о сроках начала и окончания каникул каждое образовательное учреждение будет принимать самостоятельно — в соответствии с учебным графиком.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что сейчас в регионе на карантин ушли 666 классов в 281 школе и 371 группа в 246 детских садах. Полностью закрыты по причине введения карантина одно общеобразовательное учреждение и восемь дошкольных.