Лондон, 20 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. На территории Британии распространяется новый вариант коронавирусного штамма «Дельта», заявил 20 октября британский министр здравоохранения Саджид Джавид.

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По его словам, следующие варианты коронавируса могут быть ещё опаснее.

«Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но как насчет следующего варианта, который может быть еще опаснее? Мы должны быть готовы», — заявил британский министр на пресс-конференции.

Ранее британское издание Financial Times рассказало, что новый коронавирусный штамм AY.4.2 может быть на 10−15% более заразным, чем штамм «Дельта», и может стать самым заразным с начала пандемии.

По мнению некоторых ученых, штамм AY.4.2 может быть причиной нового роста новых случаев COVID-19 в Британии, где вакцинировано 79% взрослого населения страны.