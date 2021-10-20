София, 20 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Школьники и учащиеся профтехучилищ в большинстве регионов Болгарии перейдут на домашнюю систему обучения в связи с введением в республике жестких противоэпидемиологических мер. Об этом 20 октября сообщила софийская газета «Труд».

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По информации министерства образования и науки Болгарии, с 21 октября будет приостановлена работа учебных заведений в крупных городах страны, а также в тех районах, где общая заболеваемость COVID-19 превышает 750 человек на 100 тысяч населения.

«У нас нет другого выхода: дети и подростки ради их же здоровья отправятся на бессрочные каникулы», — заявил министр образования республики Николай Денков.

В то же время, по словам министра, соответствующим структурам предстоит разработать план дистанционного образовательного процесса для десятков тысяч учеников.

Денков «Никто не знает, как долго продлятся карантинные мероприятия».

На сегодняшний день общее количество жителей Болгарии, заболевших коронавирусом, составило 551 тысячу. Из них скончались 22 612 пациентов.