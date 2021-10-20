Бургас, Болгария, 20 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В городе Бургас (Юго-восточная Болгария) сотни демонстрантов, недовольных введением жестких ограничений в связи с распространением коронавируса, предприняли попытку нападения на офис региональной администрации министерства здравоохранения страны. Об этом 20 октября сообщило «Болгарское телевидение».

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Согласно официальной информации, сначала около 500 человек перекрыли основные перекрестки и центральные бульвары города, а затем отправились к зданию местного управления минздрава, требуя переговоров с директором инспекции ведомства Георгием Паздеровым.

Как сообщают очевидцы, чиновник отказался от диалога и забаррикадировался в своем кабинете, после чего активисты начали выбивать входные двери. Ситуацию удалось урегулировать лишь благодаря вмешательству полицейских.

Несколькими часами позже к демонстрантам вышел заместитель губернатора Бургасской области Асен Бонджев, выступивший посредником в их контактах с Паздеровым.

По предварительным данным, в итоге глава инспекции согласился обсудить вопросы частичной отмены практики проверки «зеленых сертификатов» (справок о вакцинации от COVID-19), а также гарантий свободного доступа в школы и медучреждения страны.

Напомним, с 21 октября в Болгарии вступают в силу новые противоэпидемиологические правила. В условиях пандемии запрещаются все массовые мероприятия, а посещение общественных мест возможно лишь по предъявлении «зеленых сертификатов».