Минск, 20 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Заместителем председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии назначен бывший командир антитеррористического спецподразделения «Альфа» Комитета госбезопасности Белоруссии и бывший зампред этого комитета Олег Чернышёв. Указ о назначении 18 октября подписал Александр Лукашенко.

Hanna Zelenko Академия Наук Белоруссии

Тем временем: Минюст Белоруссии возглавил бывший замминистра внутренних дел

Национальный правовой Интернет-портал республики опубликовал текст президентского указа, в котором сказано: «В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: Назначить Чернышёва Олега Анатольевича заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси».

Читайте также в новостях:Бывший глава МВД Белоруссии стал лидером охотников и рыболовов