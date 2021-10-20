Рига, 20 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Жёсткий локдаун в рамках борьбы с COVID-19 вводится в Латвии с завтрашнего дня — с 21 октября и до 15 ноября, сообщает 20 октября LETA.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Перед воздвигнутым забором

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Жёсткость проявится не только в закрытии массовых мероприятий, большинства учреждений торговли и центров по оказанию различных услуг, но и в комендантском часе — с 20:00 до 05:00.

Магазины товаров первой необходимости в Латвии в период жёсткого локдауна будут открыты с 06:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении локдауна в Латвии два дня назад заявили в минздраве республики.