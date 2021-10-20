Нью-Дели, 20 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Индийские ВВС получили новую партию французских истребителей Rafale, сообщает 20 октября пресс-служба военного ведомства Индии.

(сс) Clemens Vasters Истребитель «Рафаль»

Новые самолёты прибыли на авиабазу «Джамнагар».

Истребители прибыли своим ходом, совершив беспосадочный перелет с французской авиабазы «Бордо-Мериньяк», пролетев около восьми тысяч километров с дозаправкой в воздухе от самолетов-заправщиков A-330 MRTT из состава ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.

Число истребителей в новой партии не сообщается, но известно, что с их учётом общее количество истребителей Rafale в составе ВВС Индии достигло 29 истребителей из 36 заказанных во Франции.

Все французские истребители поступают на вооружение 17-й эскадрильи «Золотые стрелы» и формируемой 101-й эскадрильи «Соколы», размещённых на авиабазе Хасимара у границы с Китаем.