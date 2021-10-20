София, 20 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Ударившим болгарского министра образования Николая Денкова оказался представитель политической партии «Возрождение», которая организовала протесты против ужесточения антиковидных мер в вузах и школах, передаёт 20 октября bTV.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

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Агрессивного участника акции протеста задержали. Уточняется, что всего в ней участвовали несколько представителей «Возрождения», которые обвиняют Денкова во введении мер по дискриминации граждан, не имеющих «зелёных сертификатов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров объявил, что школы, училища и вузы республики переводятся на дистанционное обучение из-за коронавируса.