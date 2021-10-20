Москва, , 19:12 — REGNUM Правящая в Латвии коалиция теряет популярность и раскручивает каток репрессий, под который попадают уже представители латышского этноса. Об этом 20 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

«Нынешняя правящая коалиция не набирает, судя по социологическим опросам, четверти голосов избирателей и обречена на оглушительный провал», — заявил политолог.

«Отсюда обращение к методам борьбы, которые свойственны украинским национал — радикалам, создавшим одиозный сайт «Миротворец». Похоже, что сайт «Ковид-умники», представляющий местный аналог «Миротворца», организовали латвийские спецслужбы по указанию властей, что можно трактовать как переход власти от избранников народа к военно-спецлужбистской хунте», — констатировал Гапоненко.

«Министр юстиции Янис Борданс на днях прямо призвал передать власть армии. Параллельно проводятся акции устранения и запугивания оппозиционеров: их штрафуют, бросают в тюрьму», — подчеркнул эксперт.

«Достаточно назвать имена депутата Яниса Адамсонса и предпринимателя Айварса Лембергса» — напомнил политолог.

«Каток репрессий, отработанный на русских, покатился без остановки на латышских либерал-демократов. Демократия не бывает для отдельно взятых этносов — она либо есть, либо её нет», — заявил Гапоненко.

Напомним, что в странах Прибалтики преследуются русские правозащитники и организации, а также лица, не лояльные по отношению к действующему правительству.