Брюссель, 20 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. НАТО остаётся открытым к диалогу с Россией, хотя Москва и приняла решение закрыть своё дипломатическое представительство при альянсе и представительство альянса на своей территории, сообщил 20 октября журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия — НАТО».

Он сказал, что Москве альянс предложил созвать заседание совета, в Брюсселе теперь ждут ответа России, а затем добавил:

«Отношения между Россией и НАТО находятся на самом низком уровне со времён Холодной войны, и виной этому — агрессивные действия России».