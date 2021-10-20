Москва, 20 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить меры поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО. Соответсвующий указ опубликовала 20 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Предусмотреть за счёт средств соответствующих бюджетов предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики», — говорится в документе.

Уточняется, что поддержка должна быть оказана субъектам бизнеса и НКО, в наибольшей степени пострадавшим в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом и установлением нерабочих дней.

Напомним, Владимир Путин своим указом установил нерабочие дни в России на период с 30 октября по 7 ноября.