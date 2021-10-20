Подгорица, 20 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа восемь человек умерли от осложнений, связанны с COVID-19, и было зарегистрировано 459 новых случаев заражения, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Самому младшему из умерших было 54 года, а самому старшему — 88 лет. Общее количество смертей, связанных с ковтдом, в Черногории с начала пандемии составляет 2050 человек.

К 15:00 сообщается о выздоровлении 347 пациентов.