Белград, 20 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Вероятность того, что в ходе ноябрьских переговоров президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина Сербия получит ощутимую скидку на газ, довольно высока. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газ

Напомним, что ранее президент Сербии заявил о том, что его страна не сможет оплачивать газ по той цене, которую предлагает российская сторона, и что во время личной встречи с президентом Путиным он попросит о существенной скидке. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что повестка встречи двух лидеров обсуждается и что встреча может состояться 25 ноября.

По мнению эксперта, на это существует несколько причин, но главное то, что Сербия с недавних пор стала основной страной на пути газопровода «Турецкий поток» — или «Балканский поток», как принято называть этот трубопровод в Сербии и Болгарии.

«С другой стороны, Белград мог бы, наконец-то, сделать несколько шагов навстречу России. Во-первых, мог бы предоставить дипломатический статус для сотрудников Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, о чем Россия уже давно просила сербскую сторону. Таким образом Сербия доказала бы, что она может быть надежным политическим партнером», — рассказал Гайич.

По словам эксперта, здесь от президента Вучича не потребуется делать то, что не соответствует интересам самой Сербии.

«Глава Сербии ранее действовал достаточно непрозрачно и в ущерб национальным интересам, когда речь шла о его политических договоренностях с Западом. Но в 2019 году, в момент, когда президент Путин вручал ему российский орден, он обещал совершенно иное. Вучич тогда сказал, что все вопросы, связанные с Косово и Метохией, впредь будет обсуждать с российскими партнерами просто по той причине, что Россия является союзником Сербии. После этого Вучич подписал Вашингтонское соглашение. Значит, он свое обещание не выполнил», — отметил политолог.

Гайич напомнил и другие спорные эпизоды российско-сербских отношений, такие как скандал вокруг «российского шпиона» Георгия Клебана или обвинения, которые выдвигали в адрес России некоторые депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии. В них говорилось о том, что Россия стоит за организацией протестов против строгих мер борьбы с эпидемией коронавируса летом 2020 года в Белграде, добавил эксперт.

«Были в этих отношениях моменты, которые нельзя назвать дружескими. Но Белград должен стать надежным партнером Москвы», — сказал Гайич.

Сербский политолог считает, что Россия заинтересована в том, чтобы Сербия в военном и экономическом плане стала самой сильной страной на Балканах.

«Достаточно упомянуть то, что в Сербии находится одна из главных российских инвестиций в Европе — магистральный газопровод, с помощью которого газ через сербскую территорию можно поставлять в Европу. Его инфраструктура находится в Сербии, и это очень хорошо для нашей страны. Это значит, что Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в стране. Это усиливает значимость, безопасность и экономическую привлекательность Сербии. Мне кажется, что уступки, на которые должен пойти Вучич во время встречи с Путиным, на самом деле на руку самой Сербии», — подытожил Стеван Гайич.