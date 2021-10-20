Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В администрации Санкт-Петербурга объяснили, как получить QR-код переболевшего тем, кому официально диагноз COVID-19 не ставился после заражения или во время болезни. Этот вопрос оказался одним из самых частых при обращении петербуржцев по единому номеру 122.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на COVID-19

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После введения в Петербурге системы QR-кодов людей живо интересует, каким образом можно получить код при наличии положительного теста ПЦР на коронавирус SARS-CoV-2, если диагноз о заболевании не был поставлен врачом или медучреждением.

«Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — разъяснили в Смольном.

Там добавили, что основным мотивом звонков на номер 122 остается запись на вакцинацию от коронавируса. Помимо телефона, записаться на вакцинацию можно также через портал «Здоровье петербуржца», через Единый портал государственных услуг. Без записи можно привиться в пунктах вакцинации, расположенных в торгово-развлекательных центрах.