София, 20 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Руководство крупнейшей университетской многопрофильной больницы (УМПБ) Софии — клиники «Александровская» объявило о временном прекращении большинства плановых операций в связи с переводом основных мощностей учреждения на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 20 октября сообщило софийское издание «Сегодня».

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По словам директора «Александровской» доктора Атанаса Атанасова, в ближайшее время технический персонал больницы переоборудует под специальные карантинные боксы десятки палат, а врачи займутся непосредственным лечением граждан, поступающих с симптомами COVID-19.

Атанасов «Министерство здравоохранения потребовало увеличить количество коек для больных коронавирусом, и мы выполняем это требование. Однако такая реорганизация негативно скажется на графике работы нашей структуры в целом».

Тем не менее, срочные операции в УМПБ будут проводиться согласно правилам внутреннего распорядка, отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров пообещал, что увеличение числа койко-мест для больных COVID-19 не повлияет на работу стационарных медучреждений. «Деятельность клиник и больниц будет осуществляться в обычном режиме», — резюмировал министр.