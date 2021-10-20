Рига, 20 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Для поддержки предпринимателей и зарплатных субсидий в условиях кризиса Министерство экономики и информации Латвии готово выделит 152 млн евро, однако получение средств будет оговорено важным условием.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Об этом сообщил местный портал Rus.LSM.lv. Для поддержки по обеспечению оборотных средств планируется выделить 120 млн евро, на зарплатные субсидии — 32 млн евро за период с 1 октября до 31 ноября 2021 года.

При этом подчеркивается, что поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, которые как минимум начали вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по сентябрь 2021 года, но не более 500 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Подать заявки на выплату поддержки в Службу госдоходов Латвии можно до 25 ноября и 25 декабря за предыдущий месяц.

С четверга, 21 октября, по 15 ноября 2021 года в Латвии вводится карантин (локдаун). Магазины, кроме магазинов товаров первой необходимости, развлекательные заведения, а также учреждения образования, кроме предназначенных для самых младших детей, закрываются. Будет действовать с восьми вечера и до пяти утра комендантский час.