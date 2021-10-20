Новосибирск, 20 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Новосибирские врачи отмечают рост случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции среди непривитых пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в регионе развернуто 3996 инфекционных коек. Частично или полностью перепрофилированы 46 больниц.

«Во всех «красных зонах» наших госпиталей врачи подтверждают — те, кто вакцинирован, даже если они имеют хронические заболевания, как правило, переносят в легкой форме болезнь или в средней степени тяжести, и не попадают в реанимацию», — пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Аксенова отмечает, что «четвертая волна» началась в Новосибирской области с достаточно высоких показателей заболеваемости.

«Мы, к сожалению, фиксируем, что после «третьей волны» мы не снизились по количеству новых выявленных случаев так интенсивно, как после второй и первой. И поэтому мы уже видим ежедневно достаточно высокие цифры заболевших на территории Новосибирской области. Чтобы избежать максимального развертывания коечного фонда под ковид, необходимо соблюдать простые меры защиты: не посещать массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты и, конечно, вакцинироваться. Это те способы, которые еще могут предотвратить резкое развитие «четвертой волны», — подчеркнула она.