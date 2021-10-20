Москва, 20 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Европарламент превратил премию имени Сахарова «За свободу мысли» в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

А.Д. Сахаров

«За последние годы она вручалась представителям оппозиции Венесуэлы, КС Белоруссии, теперь премия присуждена Навальному. Ее лауреатами становились преимущественно «верные борцы» коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой», — отметил Слуцкий.

Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров, уверен Слуцкий.

«По сути, все это девальвирует премию его имени», — отметил депутат.