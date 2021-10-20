Таллин, 20 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Шимпанзе Бетти и Квинси из Таллинского зоопарка скоро получат вторую дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщило эстонское издание Eesti Ekspress.

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Подчеркивается, что Бетти и Квинси — единственные обитатели зоопарков в Европе, которым сделали подобную прививку.

«Если шимпанзе серьезно заболеет, то умрет. Дикому животному нельзя поставить капельницу или спокойно использовать на нем кислородный аппарат — оно станет агрессивным», — объяснил причину вакцинации главный врач ветеринарной клиники для крупных животных при Эстонском университете естественных наук Александр Семенов.

Еще одни животные, которых планируют вакцинировать в Таллинском зоопарке, — это макаки. «Чем больше животных можно было бы привить, тем больше животных можно защитить», — отметил директор Таллинского зоопарка Тийт Маран.