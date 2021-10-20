Москва, , 18:02 — REGNUM Европарламентарии, присудившие присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова отбывающему наказание блогеру Алексею Навальному, девальвировали эту награду. Такое мнение высказал сегодня, 20 октября, ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество, — заявил он. — Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет».

«Я всегда очень скептически относился к европарламентариям, — подчеркнул Владимир Джабаров. — Полагаю, что это люди, которые у себя, в своих национальных парламентах потеряли политический вес, значимость. Теперь они тренируются в рамках Европарламента, пыжатся, пытаются сделать что-то, чтобы погромче заявить о себе, чтобы о них говорили».

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена в 1988 годуЕвропейским парламентом в честь советского физика и правозащитникаАндрея Сахарова. Вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».