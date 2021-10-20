Воронеж, 20 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Воронежской области жертвами коронавируса стали шесть детей, об этом сообщил 20 октября телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Департамент здравоохранения Воронежской области официально подтвердил смерть 6 детей от коронавируса. Это дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Воронежской области за последние сутки обновлён рекорд по смертности ковид-пациентов — скончались сразу 57 человек. Всего в регионе вирус унёс жизни 6 568 человек.