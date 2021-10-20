В Польше завершается создание базы с ракетными установками США
Варшава, 20 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. На севере Польши готовится введение в эксплуатацию второй базы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе, сообщает 20 октября Агентство по ПРО минобороны США.
База ПРО расположена на севере Польши в районе населённого пункта Редзиково в 165 км от границы России. Уточняется, что она вступит в строй в ближайшие месяцы.
Официальное введение в строй этой базы ПРО запланировано на 2022 финансовый год, который в США начался с 1 октября.
База строится в рамках 3-й фазы реализации программы построения поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны (EPAA Phase III).
С конца июня 2021 года США размещают там пусковые установки противоракет SM-3 IIA наземной системы Aegis.
По данным агентства, еще в марте текущего года на базе Редзиково была протестирована работа радара SPY-1D (V) и систем управления ракетными пусками (FCS).
Как сообщало ИА REGNUM, размещаемые на американских базах ПРО в Румынии и Польше универсальные пусковые установки также можно использовать для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk.