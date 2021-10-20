Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за первый день после объявления о введении с 1 ноября QR-кодов для посещения общественных мест вакцинировались от коронавируса 13,6 тыс. человек. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в Петербурге

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По данным ведомства, за вторник, 19 октября, который стал первым днем вакцинации после сообщения о скором введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек.

«Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции, — уточнили в комздраве. — В прошлый вторник первым компонентом за сутки привились 9488 человек».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге полностью прошли цикл вакцинации от коронавирусной инфекции 1 млн 800 тыс. 829 человек. Тем самым план по вакцинации, поставленный Петербургу Минздравом, выполнен более чем на 51%.