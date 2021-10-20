Таллин, 20 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Клиника Тартуского университета с 25 октября нынешнего года полностью переходит на стационарный прием ковид-больных, временно приостанавливая плановое лечение. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего медучреждения страны со ссылкой на решение совета клиники.

Admoblkaluga.ru В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Мы находимся в ситуации, когда заполняемость койко-мест клиники и других больниц медицинского штаба южного региона страны находится на грани 100%. Придется создать дополнительные койко-места для ковид-пациентов», — прокомментировал решение член правления медучреждения Йоэл Старкопф.

Приостановка затронет отделения внутренних болезней, кардиологии, пульмонологии, неврологии и хирургии. Конкретный список и объем медицинских услуг выяснится в ближайшие дни. Заведующий лечебной частью клиники Андрес Котсар пояснил, что это означает отмену плановых операций, процедур и обследования ожидающих стационарного лечения пациентов.

«Без ограничения плановой работы невозможно обеспечить лечение и интенсивную терапию для ковид-пациентов и других пациентов в случае экстренной госпитализации», — отметил он.