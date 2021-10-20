Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. США собрали достаточное количество доз вакцины от коронавируса, чтобы быстро и справедливо распределить препарат среди 28 млн детей в возрасте 5−11 лет. На данный момент Белый дом ожидает разрешения медицинского регулятора, сообщает 20 октября USA Today.

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Президент США Джо Байден заявил, что в случае положительного ответа фармрегулятора препятствий со стороны администрации США не будет.

Напомним, запрос к американскому фармрегулятору на одобрение применения вакцины от коронавируса для детей 5−11 лет направляла Pfizer. Пока в Штатах эта вакцина одобрена для людей старше 16 лет, а для 12−15-летних — только «в экстренных случаях».