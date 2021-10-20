Рига, 20 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

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Ситуация с заболеванием ковидом в Латвии не улучшается, не исключено, что придется обратиться за международной помощью в борьбе с эпидемией. Об этом заявила государственный секретарь министерства здравоохранения страны Индра Дрейка, сообщил местный портал rus.tvnet.lv.

По словам Дрейки, из 8 810 коек всего больничного резерва страны на сегодняшний день 1 286 выделены для пациентов с коронавирусом. Количество стационарных пациентов удваивается примерно каждые 15 дней, и, по пессимистичным прогнозам, критический порог в 1 500 коек для ковид-пациентов может быть достигнут уже 23 октября, в лучшем случае — 27 октября нынешнего года. С ноября для лечения пациентов с коронавирусом потребуется уже 2 200 коек.

Это окажется непосильной ношей для всего национального здравоохранения. Необходимо будет сортировать пациентов на всех уровнях здравоохранения, оказывая только неотложную помощь. Минздрав готовится запрашивать международную помощь, сообщила Дрейка. От международных организаций можно будет получить человеческие ресурсы и палатки.

Рассматривается вариант срочного возведения полевых госпиталей при поддержке министерства обороны Латвии.