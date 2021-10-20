Штат Миннесота, США, 20 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Губернатор Миннесоты пообещал поощрения для привитой молодежи в рамках кампании привлечения жителей штата к вакцинации, сообщает 20 октября Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Гражданам в возрасте от 12 до 17 лет выплатят сотни долларов в виде подарочных карт, если они сделают прививку. Они также получат шанс выиграть $100 тыс. в виде стипендий для университета.

Родителей и опекунов просят предоставить доказательства вакцинации полностью привитых детей, чтобы получить шанс выиграть либо подарочные карты Visa на сумму $200, либо одну из пяти стипендий штата в размере $100 тыс.

ИА REGNUM напоминает, лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, провели власти региона.